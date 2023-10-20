Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın (14) cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu iddia edilen Erdoğan Ç. (19) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Serik'te lise öğrencisi Dilanur Şatır'dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis arama çalışması başlatırken; Dilanur Şatır, 18 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz bulundu.

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Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır'ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu, bunalımda olduğunu ve yaşamına son vereceğini söylediği, daha sonra da Erdoğan Ç.'nin evine gittikleri tespit edildi.