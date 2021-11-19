DHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçisi Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi, 7 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Duman'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yönde genişletti. Soruşturma kapsamında Duman´ın arkadaşları Ender Anıl Karagöz (42), kardeşi Eren Karagöz (33) ve Orhan Bilgiç (38), gözaltına alındı.

Serbest bırakılıp, tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 22 Ekim´de tutuklandı. Şüpheliler, sorguda, araç alışverişiyle ilgili Duman ile husumet yaşadıklarını ve birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürüp, Karsak Deresi´ne attıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, derede Selçuk Duman´ın cansız bedenini aramaya başladı. Ekipler, bugünkü aramada Karsak Deresi´nde bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı. Şüphelilerin Duman´ı dereye attıklarını söyledikleri noktadan 100 metre ileride bulunan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cansız bedenin yaklaşık 4 ay suda kaldığı ve bu nedenle tanınmaz halde olduğu belirtilirken, kimlik tespiti için otopsi raporu bekleniyor.