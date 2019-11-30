İHA

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31),2 Ekim’de yaptığı kaza sonrası ortadan kayboldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girerken, olayla ilgili 4 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÇİFTLİKTE ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü Yuvaköy mevkiinde Uygur Türkü Muhammet isimli bir kişiye ait 30 dönümlük bir çiftlik evinde toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'da kurulan özel ekip, Söğüt'teki etrafı tel örgülerle çevrili çiftlik evine gelerek, Lisha Yu'nun cesedini bulmak için çalışma başlattı.

EKİPLER EV SAHİBİNİ ARIYOR

Belediye ekipleri ellerinde kazma ve küreklerle gözaltına alınan şüphelilerin gösterdiği yeri kazarlarken, yaklaşık 60 santimetre derinlikte Yu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Söğüt Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ve polis çiftlik evi etrafında önlem alırken, ev sahibinin evi yazlık olarak kullandığı ve ekipler tarafından halen arandığı öğrenildi.