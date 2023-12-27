Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Nadir Mengübeti (24), ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesi Aydın Kocabay'ı (52) tabancayla ateş açarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre kaçan Nadir Mengübeti, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Aydın Kocabay'la buluştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nadir Mengübeti, Aydın Kocabay´a tabancayla ateş açıp kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu karnından ve bacaklarından yaralanan Kocabay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Kocabay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.