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Trabzon’un Akçaabat ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde önceki gece alkollü olduğu iddia edilen Yakup Ö. (30) ve Çağlayan T. (40) adlı iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Enis Yıldırım’ın haberine göre inşaat işçisi iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinden Ali Sebetçi ikiliyi uyararak ayrılmalarını istedi. Birbiriyle tartışan arkadaşlar bu kez de kendilerini uyaran Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Çağlayan T., yanındaki silahı ateşledi. Ali Sebetçi’yi kalbinden vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakup Ö. ile cinayet zanlısı Çağlayan T.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Katil zanlısı Çağlayan T., Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim olurken, olay yerine gelen Ali Sebetçi’nin yakınları Yakup Ö.’yü linç etmek istedi. Yakup Ö. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Ali Sebetçi, Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nda yapılan otopsinin ardından Doğanköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Çağlayan T. ise ifadesinin ardından sevke edildiği nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.