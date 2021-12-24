Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.