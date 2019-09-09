İstanbul Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın korkuttu.

Beykoz ilçesinde özel bir üniversitenin Kavacık'taki yerleşkesindeki binasının 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.