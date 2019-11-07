SON DAKİKA!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi kampanyasına kamu katılım bankaları da katıldı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine binek araçlarda 50 bin TL ile 120 bin TL arası kredilerde 12 ila 60 ay arası vadelerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 arasında faizli kredi sunacak. Ticari araçlarda ise 72 bin TL ile 500 bin TL arasındaki tutarlara 12 ila 60 ay vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 arasında faizli kredi verecek.



İŞTE ANLAŞMALI FİRMALAR

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu.

Üç katılım bankasından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa."