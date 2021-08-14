Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 51'e çıktığını bildirdi.
BÖLGEDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR
AA'da yer alan habere göre AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
9 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Açıklamada, "Sel nedeniyle 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" bilgisine yer verildi.
MSB'DEN SEL BÖLGESİNE DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
ARİFE NİNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bartın'da evinde uyuduğu sırada sel sularına kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşılan Ünal'ın cansız bedeni, sıkıştığı kayaların arasından ekiplerce çıkarıldı.
EVİNE 600 METRE UZAKTA BULUNDU
Ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde 1.5 metre çamurun altında buldu.
Ünal'ın cansız bedeni, ambulansla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Arife Ünal'ın cenazesi, köydeki camide ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
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