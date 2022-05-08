Kastamonu'daki felaketin bilançosu açıklandı!

İHA

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çatalzeytin’de 6, İnebolu’da 1, Bozkurt ve Küre’de 4’er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım süreci devam ediyor. Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp, bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır" denildi.

"5 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR"

Çatalzeytin Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı ve vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.