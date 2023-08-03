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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı

        Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 08:54
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        Kastamonu'da fabrika yangını
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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