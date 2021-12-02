Kasım ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33.4’lük artışla 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.
Bakan Muş'un açıkladığı verilere göre kasım ayında ithalat da yıllık yüzde 26.73 artarak 26 milyar 794 milyon dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 5 artarak 5 milyar 326 milyon dolara çıktı.
Ocak-Kasım 2021'de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara, ithalat ise yüzde 22.93 artışla 242 milyar 327 milyon dolara ulaştı. 11 aylık dış ticaret açığı 2020'ye göre yüzde 13.55 düşerek 39 milyar 186 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 80.1 olurken, 11 aylık dönemde yüzde 83.8 olarak gerçekleşti. Kasımda enerji hariç olarak bakıldığında, Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 101,2 seviyesine
yükseldi.
ALMANYA İLK SIRADA
Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 751 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 478 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 365 milyon dolar) izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Çin (3 milyar 38 milyon dolar) olurken bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 965 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 867 milyon dolar) takip etti.
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