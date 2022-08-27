Kamyonete çarpan motosiklet yandı: 2 ölü

Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.