Öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.