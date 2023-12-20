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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kars'ta bir binada patlama

        Kars'ta bir binada patlama

        Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:01
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        Kars'ta bir binada patlama
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        Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.

        Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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