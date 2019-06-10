Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

İHA ve DHA'daki haberlere göre, içinde üç kişinin bulunduğu tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

8 AY ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ

30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.