Karısını tüfekle vuran koca: "Haberim yokmuş gibi çek kanka"

İHA

Edinilen bilgiye göre, 3 Aralık'ta meydana gelen olayda, eşinden boşanmak isteyen Tuğçe U. (24),Eylül ayında eşine 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Hadiyet U. (30),uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Tuğçe U., tartışma sırasında eşinin elindeki tüfeği almak istedi. Tüfeğin ateş alması sonucu bacağından ve karın bölgesinden yaralanan Tuğçe U., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı.

Eşini tüfekle vuran Hidayit U., olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonucu şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Polis ekiplerinin Zincirli Mahallesi 502 Sokakta bulunan bir apartmandaki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli Hidayet U., yakalandı.

"HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK KANKA"

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen şüpheli Hidayet U. burada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Sözlü saldırıda bulunduğu gazetecilere tehditlerde savuran şüpheli Hidayit U., polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Hastane çıkışında da gazetecilerin "Nerede saklandın bugüne kadar” sorusuna da küfür ederek cevap verdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli burada da sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Şüpheli Hidayet U., adliye girişinde basın mensuplarına, “Haberim yokmuş gibi çek kanka” diyerek gülümsedi.

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe U.'nun da ilk ifadesiyle son ifadesi arasında çelişkiler bulunduğu öğrenildi. Eşinin kendisine yine zarar vermesinden korktuğu öne sürülen Tuğçe U.'nun son ifadesinde eşiyle tartıştığını ve tartışma sırasında tüfeği almak isterken vurulduğunu söylediği iddia edildi.