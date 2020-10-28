Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

İHA

Olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARIM SAAT SONRA EŞİ BIÇAKLANDI

Polis ekipleri Arda B.’yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan olaydan yarım saat sonra Arda B.’nin eşi Damla Sevim B. de kimliği belirsiz iki kadın tarafından evinin önünde bacağından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Damla Sevim B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Damla Sevim B.’yi bıçaklayan 2 kimliği belirsiz kadının ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan her iki olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.