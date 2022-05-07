Karı koca tartıştı! Dehşetle bitti!

İHA

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde, dün gece Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 23.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDA KAVGA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ (24) ve karısı E.B. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KOCASINI BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Karısı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Doğukan Bağ ağır yaralandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kocasını bıçakla ağır yaralayan E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Bağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.