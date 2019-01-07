Samsun açıklarında Panama bayraklı bir gemiden batma tehlikesi sinyali verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Samsun'un 77 mil açığında batma sinyalinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

2 bot, 2 helikopter, 1 uçak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığın’ca da 1 helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı.

4 mürettebat sağ kurtarıldı, diğer mürettebatın kurtarılması için de çalışmalar sürüyor.