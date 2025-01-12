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        Haberler Gündem Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

        Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:48
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        Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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        Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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