Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş: 12.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:48
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
SON DEPREMLER
En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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