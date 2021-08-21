Karabük Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Karabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Ekipler, yangının bölgenin yanındaki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.