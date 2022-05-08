Silvan ilçesinde şiddetli yağış, Batman ile ulaşımı sağlayan kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde sele yol açtı.

DHA'nın haberine göre, 20 dakika etkili olan yağış ile birlikte düşen kaya parçaları, özellikle Silvan-Batman kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüler güçlükle ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri tedbir alırken, bölgeye Karayolları ekipleri de sevk edildi.