7 Ocak 2019 bugün hangi illerde okullar tatil? Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı. İşte 7 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

7 OCAK 2019 PAZARTERİ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER

Saat 08.47 itibarıyla kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Bitlik, Çankırı, Bolu, Uşak gibi birçok ilin bulunduğu il ve ilçelerde okullar bugün için tatil edildi.

- ISPARTA'NIN O İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Isparta merkez ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Yıldırım, Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm eğitim ve öğretime bir bugün ara verildiğini kaydetti.

- KIRIKKALE'DE OKULLAR TATİL

Kırıkkale Valiliği etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceğini duyurdu.

- ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL

Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Merkez ilçede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması üzerine Vali Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Bektaş'ın paylaşımını gören öğrenciler ise adeta teşekkür yağmuruna tuttu.

- MUŞ'TA OKULLAR TATİL

MUŞ'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

- KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL

Kastamonu'da da kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi.

- ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.

- BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün bir gün ara verildiğini bildirdi.

- UŞAK'TA OKULLAR TATİL

Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

- BİTLİS'TE OKULLAR TATİL

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan Bitlis'in Mutki, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

- SİVAS'TA OKULLAR TATİL

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

- AĞRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Tutak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarının bir gün tatil edildiği, Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

- NİĞDE'DENİN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda 07 Ocak 2019 günü yani pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

- TOKAT'IN O İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

- VAN'IN O İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

- ÇANAKKALE'NİN O İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.

İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- MUŞ'TA OKULLAR TATİL

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile Muş’a bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Muş Valiliğince karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

- SAMSUN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Ayvacık ilçesinde de tüm okullarda 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk/Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli ilkokulları, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk/Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi.

19 Mayıs ilçesinde Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, Alaçam ilçesine bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulunun da tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, Alaçam ilesinin Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Gökçeağaç Oymağı, Kalukkaraçukur, Örenli, D. Deresi, Yenimahalle, Ortaköy ve Kalukdemirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı, Yakakent ilçesine bağlı Karaaba İlk ve Ortaokulunda da eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

- ÇORUM'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.

- KONYA'NIN ÜÇ İLÇESİNDE DAHA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Konya'nın Beyşehir, Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

- BİNGÖL'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları bugün tatil edildi.

- ORDU'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 4 ilçenin tamamında, 2 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşanmaması için Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk Mahallesi’ndeki Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu, Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yoğunoluk Çok programlı Anadolu Lisesi'nde 7 Ocak Pazartesi günü bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

- KARAMAN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

- KARABÜK'TE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

KARABÜK´ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık İlçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır. Karabük merkez ve köyleri ile diğer ilçelerimizdeki kar yağışı takip edilmektedir."

- KIRŞEHİR'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent, Akpınar ve Kaman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.

- AMASYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

- ELAZIĞ'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime bugün ara verildi.

NEVŞEHİR'İN HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Nevşehir'de merkeze bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitime, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ara verildi. Ayrıca; Avanos, Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde de okullar tatil edildi.

Nevşehir’in Avanos, Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ilçede yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretim 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Öte yandan Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı kasaba ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de istemeleri durumunda 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

- YOZGAT'IN HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da valilik yetkilileri, meteorolojik verilere göre kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.

TOKAT'TA HANGİ İLÇEDE OKULLAR TATİL?

Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.

HAKKARİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Valilik yaptığı açıklamada,"Hakkari il merkezinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir"denildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

YOL DURUMU

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde önlemlerini ve kontrollerini sıklaştıran ekipler, bazı bölgelerde de kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis, hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapanırken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Bingöl-Kiğı kara yolu ile 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelan dolayısıyla Sincik-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşım aksadı.

Kahramanmaraş'ta 2 bin rakımlı Yedikuyular mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Malatya'da 30 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamadı.

Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmezken, kara yolunun Çorum kısmında da ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara da AFAD ekipleri tarafından içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Samsun-İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da ulaşım kontrollü sağlandı.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmedi.