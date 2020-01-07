07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Yoğun kar yağışı tatilleri de beraberinde getirdi. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden son dakika kar tatili haberleri geliyor. İşte okulların tatil olduğu iller ve ilçeler...
7 OCAK 2020 SALI (BUGÜN) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Yurdun birçok il ve ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime ara verildi. Kar tatiline ilişkin duyurular Valilikler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden geldi. İşte 7 Ocak Salı kar tatili olan şehirler...
ÇANAKKALE'DE KAR TATİLİ
Çanakkale'nin Eceabat, Gelibolu, Çan ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca, kar yağışı kent merkezinde de etkili olmaya başladı.
KONYA'NIN 11 İLÇESİNDE KAR TATİLİ
Konya'nın 11 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 7 Ocak Salı günü ara verildi.
İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
KIRKLARELİ'NDE 2 İLÇEDE KAR TATİLİ
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.
NİĞDE ULUKIŞLA'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Şahin, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.
BURDUR ALASUN'DA OKULLAR TATİL
Burdur'un Ağlasun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçede devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
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