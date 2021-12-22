Bugün (22 Aralık Çarşamba) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 22 Aralık 2021 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? 22 ARALIK 2021

VAN

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale, Bahçesaray, Çatak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

BİTLİS

Bitlis´te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ERZURUM

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dört ilçede okullar bugün tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlk/Ortaokuluna taşınan 6 okul, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlk/Ortaokuluna taşınan 19 okul, Aşağı Canören İlk/Ortaokuluna taşınan 4 okul, Eski Polat İlk/Ortaokuluna taşınan 3 okul, Çat ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarımız ve köy okullarımızın hepsi, Karaçoban ilçe merkezindeki okullar hariç tüm köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, Karayazı ilçesinde resmi ve özel bütün okullarda, 21.12.2021 tarihi itibari ile kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiştir."

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur” denildi.

BARTIN

Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

ORDU

Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim- öğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.