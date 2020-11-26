Kar kendini gösterdi!

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Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından beyaz esaret kendini gösterdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü. Ağrı Dağı beyaza bürünürken, Hakkari'nin yüksek kesimindeki köylerde, kar yağışı etkili oldu. Artvin-Ardanuç-Ardahan kara yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uludağ'da ise dağcılar, karla kaplı zirvede sabahladı. İşte kar yağışının yaşandığı o bölgeler...

KARACADAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü. Gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi. Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.

AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

"Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi. Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Ağrı Dağı, Iğdır Ovası'nın yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı'nın yanı sıra bölgede Pamuk Dağı gibi diğer birçok dağa da kar düştü.

HAKKARİ'DE KISA SÜREDE KAPLADI

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Yüksekova ve çevresinde, hafta boyunca etkili olan güneşli havanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede ve özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının gün boyunca etkili olacağını söyledi.

ŞEMDİNLİ'DE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, kar nedeniyle beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Beyaza bürünen ilçede karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlardan Sabir Atmaca, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "İlçemiz karla birlikte beyaza büründü. Havalar soğumaya başladı. İnşallah bu süreç ülkemize sağlık sıhhat getirir ve koronavirüsü bitirir. Kar, memleketimize yakışıyor" dedi.

KOYUNLARIYLA YAYLADAN DÖNEN ÇOBAN YARDIM İSTEDİ

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda koyun sürüsüyle birlikte etkili olan yoğun kar yağışına yakalanan çoban Serhat Oktar, yetkililerden hayvanların Derecik ilçesine götürülmesi için kamyon talebinde bulundu. Berçelan Yaylası'ndan Derecik ilçesine götürülen koyun sürüsü, aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı. Yaz aylarında Berçelan Yaylası'na otlatılmak için götürülen küçükbaş hayvanlar, kış mevsimine girilmesi ile birlikte çobanlar tarafından ilçeye geri götürülüyor. Ancak bu kez aniden bastıran kar yağışı hem koyunlara hem de çobanlara zor anlar yaşattı.

Cep telefonu kamerasıyla video çekerek, yetkililerden yardım isteyen çoban Serhat Oktar, "Berçelan'dan getirdiğimiz koyunlarımızı Derecik ilçesine götürmek için yola çıktık. Ancak yağan kar nedeniyle koyunlarımızla beraber Zap Vadisi´ndeki Erziki mevkiinde mahsur kaldık. Her yıl yaya olarak götürdüğümüz koyunları, bu sene de yaya olarak götürecektik. Ancak karın erken yağmasından dolayı zor anlar yaşamaya başladık. Yetkililerden bize kamyon gönderilmesi konusunda yardım bekliyoruz" dedi

ARTVİN-ARDANUÇ-ARDAHAN KARAYOLUNA KAR ENGELİ

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada "Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur" dedi. Öte yandan, yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler, köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE -10 DERECEDE SABAHLADILAR

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışıyla birlikte zirveye tırmanmak isteyen dağcılar harekete geçti.

Sarı ve yeşil tonlarının arasında zirveye ilerleyen 6 kişilik ULUDAK ekibi, karla kaplı zirvede ise güneşin batışını ise bulutların üzerinden izleme fırsatı buldu. Havanın kararmasıyla -10 dereceye kadar düşen havada, tulum ve çadırlarda sabahlayan dağcıların insanı ürperten deneyimini ise İsmet Şentürk kameraya kaydetti.

ZİRVE DIŞINDA KAR OLMAYAN ULUDAĞ'DA, SUNİ KAR SÜRPRİZİ

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da ise, zirvedeki yağış dışında henüz kayak sezonunu başlatacak seviyede kar yağmadı. Bunun üzerine özel bir işletme, suni kar makinesiyle kar yağdırdı. Hava sıcaklıklarının eksinin altına düşmesiyle birlikte kar makinelerini çalıştıran işletme, bir hafta sürecek çalışmaların ardından Uludağ´ın ilk kayak pistini kuracak. Günübirlik ziyaretçilere sürpriz olan pistin ilk misafirleri ise çocuklar oldu. Anneleriyle birlikte Uludağ´a çıkan Emir Ali ve Enes Gölpınarlı karın keyfini çıkarırken, diğer vatandaşlar ise pisti ziyaret edip hatıra fotoğrafı çekildi.





Uludağ´a günübirlik çıkan Nurçin Gölpınarlı, pistin yapıldığı bölgenin güvenli olduğuna da değindi. Gölpınarlı kar makinesiyle yağdırılan kardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarla tesadüfen bugün Uludağ´a geldik. Karı görünce hemen kaymak istediler. Kızakları yanındaydı zaten. Aslında bugün kar beklemiyorduk. Çok güzel bir uygulama, biraz önce suni kar yağdırdılar çok mutlu olduk. Burası çok güvenli bir bölge, ben burayı önceden biliyorum. Teleferiğin iç tarafında kalıyor. Çocuklarınızı bıraksanız bile buradan bir yere kaybolma ihtimalleri yok. Burada kızak yapılmasının yasaklandığını duyduk bu gerçekten çok üzücü bir haber. Umarım yasak bir an önce kalkar çünkü hem eğimi hem de güvenilirliği açısından çocuklar için çok uygun" dedi.





Suni kar makinesi tarafından yağdırılan karla yapılacak pistle ilgili bilgi veren Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, "Dün akşam hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdırmaya başladık. Tahmin ediyorum ki aralık ayının ilk haftası hem kayakçılar için hem de izin alınabilirse kızakçılar için pistimiz hazır olacak. Pistimizde yürüyen bir bant sistemimiz var. Acemi kayakçılar için oldukça uygun olacak. Pist aynı zamanda güneye baktığı için de güneş alıyor ve hem kayıp hem güneşlenebilecekler. Fiyatlar da kendi kızağını getirenler buradan ücretsiz faydalanabilecek kaymak isteyenler de 5-10 lira gibi cüzi fiyatlarla kayabilecek. Şuanda Uludağ'da kızak kayma işi yasak. Daha doğrusu kızak kayılacak yerlerde kar yok. Kızak konusunda bir tekel oluştu. Yetkililerden bazı taleplerimiz var. İnşallah izin verilecek" ifadelerini kullandı.

BAYBURT'TA 'KAR-BUZ ERİTME SİSTEMİ' HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bayburt'ta kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı rampalara belediye tarafından hayata geçirilen "kar-buz eritme sistemi" uygulanacak. Yol tabanına döşenen ve kar yağışıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek sistemle rampa üzerindeki kar ve buzlanmanın önüne geçerek kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, özellikle kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden noktaları belirlediklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak Tuzcuzade Mahallesi'ndeki kışla rampasına sistemi uyguladıklarını belirten Pekmezci, şöyle devam etti: "İnşallah burası bir başlangıç olacak. Türkiye'de ilk defa uygulanan kentlerden biriyiz. Buradaki temel misyon, hava şartlarına göre ayarlanmış özel sensörlü sistem devreye girecek. Hava sıcaklığı düştüğünde burada meydana gelebilecek buzlanma ve karlanmayı otomatik olarak eritecek, buzlanmayı ortadan kaldıracak bir pozisyonda olacak."

Kentte kış aylarının zorlu geçtiğini ve uygulanacak projeyle sürücülere güvenli bir yolculuk imkanı sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Pekmezci, "Sürücülerimiz güvenli bir şekilde bu alanı kullanmış olacaklar. İnşallah bu sistemi burada başarılı bir şekilde tamamladığımız takdirde önümüzdeki yıldan itibaren diğer alanlarda da bu uygulamaya geçeceğiz" dedi.