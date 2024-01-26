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        Haberler Gündem Güncel KAR KAPIYA DAYANDI! Son dakika kar haberi: Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı! Kar nerelere yağacak?

        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun batısında kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Bolu Dağı'nda 3 gün yağması beklenen kar için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkent'te de sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Bugünden itibaren kar yağışının Batı Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu'da etkisini artırmasının beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:49
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        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
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        Yurt genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen ve cuma gününden itibaren Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen kar, kapıyı çaldı.

        AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

        Yeni soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Bolu’nun yüksek kesimlerinde akşam üzeri kar yağışı başladı. Bolu Dağı geçişinde gece saatlerine kar yağışı etkisini artırdı.

        BOLU'DA KAR 5 SANTİME ULAŞTI

        Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        3 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

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        Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

        KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

        Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        BAŞKENT'TE KAR

        Ankara'da da sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Kar ile birlikte yoğun sis Başkent'te etkili oldu.

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