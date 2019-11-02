02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari bir aracın sürücüsünün alkollü olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri, telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Ekipler, Ünal Karataş yönetimindeki hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi.
KAPUTUN ÜZERİNDE 2 KM'LİK TAKİP
DHA'daki habere göre Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bu sırada trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu.
POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI
Araçtan inerek kaçmaya çalışan Karataş, Ertürk tarafından engellenerek, diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Ertürk, elinden ve ayağından hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ertürk, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAÇAN ALKOLLÜ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Ünal Karataş'ın ise 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kahramanlık örneği sergileyen trafik polisi Muzaffer Ertük'ü makamında kabul ederek başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi. Müdür Dilberoğlu, "Günlerdir kamuoyunu gündemindeki kardeşimizi, fedakar davranışından dolayı kutluyorum. Bizler halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için yaptığımız yemine her daim sadığız. Topluma zarar verebilecek her türlü unsuru ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Memur arkadaşımız haber merkezinden gelen şüpheli bir kişi ile ilgili ihbarın ardından müdahalede bulunuyor. Şahsın kaçması nedeniyle canını hiçe sayarak kahramanlık örneği sergiledi. Kanunsuz eylemler karşısında dik durduğumuz ispatlamış oldu. Polis teşkilatı ülkemizin dört bir yanında kahramanlık örneği göstermiştir. Muzaffer arkadaşımızı tebrik ediyorum" dedi.
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