Kapasite kullanımı temmuz ayında arttı

TCMB, imalat sanayi kapasite kullanım verilerini açıkladı. 1733 iş yerinden alınan sonuçlara göre oluşan veride, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.