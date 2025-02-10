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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kanlı biten avda bir kişi gözaltında, Çanakkale haberleri | Son dakika haberleri

        Kanlı biten avda bir kişi gözaltında!

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 22 yaşındaki Sezgin Yeşil'in, av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin arkadaşı N.A., "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:53
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        Kanlı biten avda bir kişi gözaltında!
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        Çanakkale'de, alınan bilgiye göre Sezgin Yeşil (22) ile arkadaşı N.A, dün gece Elmalı köyünde domuz avına gitti.

        AVDAN DÖNDÜKTEN SONRA OLAY YAŞANDI

        AA'da yer alan habere göre avdan döndükten sonra N.A, otomobildeki malzemeleri indirirken, av tüfeği ateş aldı.

        KARNINDAN VURULDU KURTARILAMADI

        Bu sırada N.A'nın yakınında bulunan Sezgin Yeşil, karnından ağır yaralandı. N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgin Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        N.A. "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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