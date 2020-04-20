AA

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin Sözcüsü Lee Bergerman, yaptığı açıklamada, eyaletin kırsal bölgesi olan Portapique kasabasında cumartesi gecesi başlayan saldırıda, 51 yaşındaki Gabriel Wortman’ın silahıyla etrafa rastgele ateş açarak en az 10 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

AA'nın haberine göre; Bergerman, 12 saatten fazla süren operasyon sonunda, saldırganın ölü geçirildiğini aktardı. RCMP Sözcüsü Bergerman, aldığı çağrı üzerine bölgeye giden 23 yaşındaki RCMP polisi Heidi Stevenson da saldırganın kurşunlarına hedef olduğunu ve hayatını kaybettiğini ifade etti. Bergerman, olayda bir polisin daha yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Sözcü Bergerman, olayın gerçekleştirildiği bölgede soruşturmanın sürdüğünü, henüz cesedine ulaşılamamış başka kurbanların ve yaralıların olabileceğini bildirdi.

Günün ilk saatlerinden itibaren haber bültenlerinin ilk sırasına oturan olayda, cumartesi gecesinden itibaren bölgeyi gezerek saldırılar gerçekleştiren saldırgan ile ilgili önce çelişkili haberler geldi.

Nova Scotia Polisi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ilk paylaşımlarda, saldırgan Wortman’ın önce yakalandığı ve gözaltında olduğu bilgisi paylaşılırken, daha sonra ise bir benzin istasyonunda dinlenen bir TIR sürücüsünün ihbarı ile düzenlenen operasyon sonucu saldırganın ölü ele geçirildiği duyuruldu.

Günün ilerleyen saatlerinde bir RCMP polisinin de saldırılarda öldüğü haberleri verildi.

Polis yetkilileri, son yapılan açıklamalarında, kırsal ve dağınık bir bölge olan Portapique’de detaylı arama ve soruşturma yapıldığını, kesin ölü ile yaralı rakamının daha sonra verileceğini duyurdu.

Öte yandan saldırganın olayı neden gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.