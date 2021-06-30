Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu belirtildi.

First Nations grubu, ailelerinden zorla alınan yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okula yakın bir yerde, yer altı radarı kullanılarak isimsiz mezarlarda 182 insan kalıntısı bulunduğunu duyurdu.

Aramanın kalıntıları yaklaşık 1.2 metre derinlikte bulundu.

Kalıntıların, Lower Kootenay Band, aq'am ve diğer komşu First Nation topluluklarını içeren Ktunaxa topluluğundan insanlara ait olduğuna inanıldığını belirtiliyor.

Kanada'da, 24 Haziran'da, bir yatılı kilise okulunun bahçesinde tam 751 cansız beden kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulunmuştu.