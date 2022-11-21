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İzmir’de 28 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Bergama ilçesinde Özlem Camgöz adlı genç kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 21.11.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kan donduran şüphe! İzmir’de genç kadın boğularak öldürüldü
Kan donduran şüphe! Genç kadın boğularak öldürüldü
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İHA

İzmir’in Bergama ilçesinde 28 yaşında genç bir kadın, ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerine 1 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine olay, dün Bergama ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün (28) anne ve babası, kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Camgöz’ün cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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