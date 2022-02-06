Kentte, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya E. (37) konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

AA'da yer alan habere göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi.

B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.