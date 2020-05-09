AA

Hayvana şiddetin son adresi İzmir'in Karabağlar ilçesi oldu. Sosyal medyada bir kullanıcının, bir kişinin beslediği köpeklere eziyet ettiğine ilişkin görüntüler paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Videodaki kişinin M.O.T. olduğunu belirleyen ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleriyle birlikte şüphelinin adresine gitti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

AA'da yer alan habere göre evdeki 7 köpek, muayenenin ardından Karabağlar Belediyesi barınağa götürüldü. Şüpheli M.O.T. hakkında, emniyetteki ifadesinin ardından adli işlem başlatıldı.