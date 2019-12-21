DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı.

10'UNCU KATTAKİ EVDE YAŞIYORDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan Bahar Akdemir'e ait olduğu belirlendi.

GENÇ KIZIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yüzü köpekler tarafından parçalanan Bahar Akdemir'e ait cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.