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Araçla açık öğretim bürosuna daldı! Akılalmaz ölüm!

Antalya'da, direksiyon başında fenalaştığı iddia edilen ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ile alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında daha önce işlem yapılan Ender T. (34) araçla, açık öğretim bürosuna daldı. Akılalmaz kazada yaralanan üç kişiden 37 yaşındaki Aslı Orak hayatını kaybetti

16.12.2019 - 15:40 | Güncelleme:
trafik kazası
DHA

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37),tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

YARALILARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çilik ve Ekşi'nin tedavileri sürerken, Aslı Orak'ın cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından ikindi vakti Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

 

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