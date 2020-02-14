14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Bergama ilçesindeki Çukuralan mevkiinde, altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki servis midibüsü, dün saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık Karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde, karşıdan gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki Kozak Yaylası'na tomruk almaya giden bir TIR ile çarpıştı.
KAZADA 4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63),Mehmet Ali Çakmak (51),İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33),olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar ile işçiler Yahya Kartal (42),Erkan Aktürk (35),Önder Karakaya (40),Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir, yanındaki orman ürünleri işletmesinde çalışan Gürcistan vatandaşları Jani Samkharadze (32) ve kardeşi Simon Samkharadze (28) yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Önder Karakaya İzmir Ege Üniveristesi Hastanesi'ne, TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi.
KAZANIN NEDENİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, mobese kamerası görüntülerinden kazaya Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki TIR'ı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsü Aysel Savran'ın sebebiyet verdiğini belirledi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar'ın bir anda karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yoldaki gizli buzlanmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, Özdemir'in kullandığı TIR ile çarpıştığı ortaya çıktı.
KAZAYA KARIŞMADI AMA TUTUKLANDI
Yanında kızı ve torunu ile yolculuk yapan otomobil sürücüsü Savran'ın ise şans eseri kazaya karışmadan kurtulduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan jandarma otomobil sürücüsü Savran'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Savran, tutuklanıp Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!