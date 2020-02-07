Son dakika kan donduran ifade! İfade vermeye gidemedi! Bu nasıl şiddet!

AA

Kocaeli'nde, alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı, doktor, psikolog ve avukattan oluşan komisyon, darp sonucu yatağa bağımlı olan ve ifade vermeye gelemeyen iki çocuk annesi 24 yaşındaki Kibariye S.'nin babaevine gitti.

"KAYINVALİDEME DURUMU ANLATTIM"

AA'da yer alan habere göre doktor tarafından muayenesi yapılan kadının ifadesi, avukat ve psikolog huzurunda alındı. Kibariye S., savcıya verdiği ifadede, eşi Selim S.'nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek, kavga sırasında evden kaçarak kayınvalidesinin evine gidip durumu anlattığını kaydetti.

"AĞZIMDAN KAN GELDİ, BAYILDIM"

Kayınvalidesinin durumu öğrenince eşine tepki gösterdiğini ifade eden Kibariye S., "Eşim daha sonra eve giderek alkol aldı. Benim ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu, benimle ilgilenmedi, sonra da bayılmışım" beyanında bulundu.

ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kibariye S.'nin ağabeyi Burhan Gezgin de eniştesinin kardeşine daha önce de şiddet uyguladığını dile getirerek, cezaevindeki eniştesinin cezasını çekmesini istediğini söyledi. Gebze ilçesinde eşi Kibariye S'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Selim S., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 30 Ocak'ta eşinin şikayetçi olması nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

24 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Eşinin uyguladığı şiddet sebebiyle ağır yaralanan Kibariye S, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde 24 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.