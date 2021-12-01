Kan donduran iddia! Bir aylık bebeğini sobada yaktı!

AA

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan anne ile birlikte baba H.B. ve babaanne de adliyeye sevk edildi.

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat Valiliğinden, 25 yaşındaki annenin 1 aylık bebeğinin sobada yakarak öldürmesine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlimiz Çandır ilçesi Büyükkışla Köyü’nde F.B. isimli kadının bebeğini sobada yakarak öldürmesine ilişkin olarak; İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde İdari Koruma Kararı alınarak Yozgat ÇODEM’e gönderilmiştir. Bu elim olay, Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” dedi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararları alındığı bildirildi.

Şüphelilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.