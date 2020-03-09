DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC),Girne şehrinde, dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda 45 yaşındaki Elif Lort, Girne'de Nahit Hasan Sokak'ta 41 yaşındaki nişanlısı Abdullah Çelik ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

KOMŞUSU CİNAYET ANINI KAYDETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Abdullah Çelik yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Elif Lort'u boynundan ve karnından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan bir kişi cep telefonu ile olayı kaydetti.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Olay sırasında kendisine müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden Abdullah Çelik, Elif Lort'un çığlıkları arasında, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polise ve ambulansa haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ambulans, Elif Lort hastaneye kaldırıldı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Tüm müdahalelere rağmen 8 Mart Kadınlar Günü´nde hayatını kaybetti. Abdullah Çelik daha sonra polis tarafından yakalandı ve bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

BAŞBAKAN TATAR'DAN KINAMA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, cinayet üzerine yaptığı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü´nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi, bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı, en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz" dedi.