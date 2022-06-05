Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırnık Köyü'nde ikamet eden Mustafa B. ile eski damadı İbrahim B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim B. tarafından tabancayla vurulan Mustafa B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zanlı İbrahim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.