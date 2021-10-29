Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförünün kavgası kamerada

İHA

Olay, dün öğlen saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç Yeni Mahalle'de yaşandı. İHA'nın haberine göre, trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Araçlardan inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken, ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.