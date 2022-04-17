İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı.

DHA'nın haberine göre, yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.Ç ve yanındaki H.Ç ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.