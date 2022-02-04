Kameraya yansıdı! Kübra Ece'nin son anı!

Son dakika haberi: Kübra Ece son görüntüsü anbean kaydedildi! Bizim Köyün Kızları yarışmacılarından Kübra Ece kimdir, nasıl öldü, düştü mü ve intihar mı etti?

İHA

Son dakika haberler... İstanbul Avcılar’da, 29 yaşındaki Kübra Ece’nin 4’üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ARKADAŞLARIYLA EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre; 29 Ocak akşamı bir arkadaşının doğum günü için Esenyurt'taki kafede arkadaşlarıyla bir araya gelen Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine dönmüştü.

OLAY ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAŞANDI

Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine geçmişti. Bir süre evde yapılan konuşmaların ardından genç şahsın 4’üncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti.

BİR ANDA KENDİSİNİ AŞAĞI ATIYOR

Genç kızın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde genç kızın bir anda koşarak balkona geldiği ve kendisini aşağı attığı görülüyor.

BİR KİŞİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Görüntülerde genç kızın peşinden bir kişinin koşarak yakalamaya çalıştığı da görülüyor.