Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, döviz kurundaki spekülatif dalgalanmaya ilişkin, "Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

İbrahim Kalın Twitter'dan açıklama yaptı. Kalın, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.