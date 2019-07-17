Erbil'de gerçekleşen ve 1 Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: AİLESİ VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik, "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun.

Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var. Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar." dedi.