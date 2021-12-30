Kaldırımda büyük panik! Saniye saniye kaydedildi

DHA

Kaza, dün saat 12.15´te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ünlü´nün kullandığı hafif ticari araç yasak olan yerden hatalı dönüş yaptı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada seyir halindeki taksi hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç beton bariyerleri parçalayarak kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi. Kaldırımda yürüyen iki kişi hafif yaralanırken insanlar etrafa kaçıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MUCİZE KURTULUŞ SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan hafif ticari araca taksinin çarpması ve hafif ticari aracın kaldırımdaki yayaların arasına girmesi görülüyor. İnsanlar etrafa kaçışırken iki kişi yere düşüyor. O sırada kaldırımda pusette olan bebek kazadan yara almadan kurtuluyor.

"NE MUTLU Kİ CAN KAYBI OLMADI"

Kazayı gören esnaf Hüsnü Özmen, "Biz gürültüye çıktık. Bir tane araç ters dönüş yapmış. Taksi de araca çarpmış. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.