Kahreden ölüm! Kamyona binecekti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 16 yaşındaki H.D., hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.D., dayısının kullandığı ileri sürülen hafriyat kamyonuna binmeye çalıştı. Binemeden düşen H.D., hareket eden kamyonunun altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.